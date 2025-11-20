Çeşitli suçlardan toplam 77 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, saklandıkları adreslerde polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla kent genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; “Silahla Tehdit”, “Hırsızlık”, “Kasten Öldürme”, “Dolandırıcılık”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.