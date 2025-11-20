  • Haberler
  • Gündem
  • Çeşitli suçlardan toplam 77 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan toplam 77 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, saklandıkları adreslerde polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan toplam 77 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla kent genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.  Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; “Silahla Tehdit”, “Hırsızlık”, “Kasten Öldürme”, “Dolandırıcılık”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bahçeli'ye Çerkes Kılıcı Şaşka Takdim Edildi: Oğuz Berk'ten 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
Bahçeli’ye Çerkes Kılıcı Şaşka Takdim Edildi: Oğuz Berk’ten “Terörsüz Türkiye” Vurgusu
Kayseri'nin tanınmış ismi Şeref Yaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’nin tanınmış ismi Şeref Yaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı
Bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada karar çıktı
M.Germirli Ortaokulu 384 bin liralık kermes gelirini Gazze'ye bağışladı
M.Germirli Ortaokulu 384 bin liralık kermes gelirini Gazze'ye bağışladı
AFAD'ın 2025 afet bilançosu: 10 ayda 6 bini aşkın afet ve acil duruma müdahale
AFAD’ın 2025 afet bilançosu: 10 ayda 6 bini aşkın afet ve acil duruma müdahale
'Paketlenmiş gıdalar, üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor'
“Paketlenmiş gıdalar, üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!