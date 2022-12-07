Çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

 Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 14 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

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  • 07.12.2022 19:16
  • Güncelleme: 07.12.2022 19:16
Çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda Tınaz Tepe, Hacı Saki, Hisarcık, İstasyon, Kocasinan, Erkilet, Argıncık, Buğdaylı, Selçuklu, Danişmentgazi, Kayabaşı mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. Y., hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. T., hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. P., hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. P., hakkında ‘çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. Y., hakkında ‘açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. P., hakkında ‘açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. K., hakkında ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan  M. A., hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. S., hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. M., hakkında ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ suçundan 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. G. isimli şahısla birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alında. 

Emniyetteki işlemlerin ardından 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

1ha

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