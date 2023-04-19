Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in kendisi hakkında milletvekili dokunulmazlığı kalktığında dava açacağı sözüyle ilgili de Arık, “Dava açmazsa namerttir” açıklaması yaptı.

Erciyes Anadolu Holding çalışanları, EYT haklarının çıkması üzerine holdingin tazminatlarını ve son ay maaşlarını ‘izin parası’ diyerek ödemediğini öne sürdüler. EYT’li çalışanlar, haklarını aramak için önce AK Parti il binasına sonra da CHP İl binası önüne giderek sorunlarının çözülmesi için yardım istedi.

İşçilerle bir süre görüşen CHP Milletvekili Çetin Arık, destek sözü verdi. İşçinin hakkını istediğini belirten Arık, “Ama ne yapıyor bu CEO (Alpaslan Baki Ertekin) ‘Sen arabuluculuğa git, şu şartları imzala.’ Yani iznini kullandırmıyor. 2015’ten sonra hakkını veririm diyor. 1996’da çalışmaya başlayan bu işçilerin alın terini çalmayacaksın. Bir CEO şu açıklamayı yapar mı? ‘Ben Cumhur İttifakı görevde olduğu için görevdeyim. Millet İttifakı gelirse ben görevi bırakırım.’ Zaten göndereceğiz seni ama önce hesap vereceksin. Öyle kolay kolay gitmek yok. Bu işçinin alın terini çaldığının hesabını vereceksin. Bunların hesabını sormadan gidemezsin hemen yerime insan ayarlansın diyor. Ayarlandı zaten merak etme. Senin yerine gelecek olan kişi de belli. Sevgili kardeşlerim ben şimdi birazdan vali beyle görüşeceğim. Size uygulanan bu haksızlığı da dile getireceğim. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BAKİ ERTEKİN GİDECEK, GİDERKEN DE HESAP VERECEK’

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in hakkında milletvekili dokunulmazlığı kalktığında dava açacağı sözüne ilişkin olarak da Milletvekili Arık, “Bana karşı dava açmazsa namerttir. Benim yaptığım şey haklının yanında durmak. Bekliyorum davayı açmasını. Şimdiden açsın. Allah’a şükürler olsun anlımız ak, başımız dik. Sayın Anadolu Holding CEO’su Baki Ertekin’in açıklaması; Olası iktidar değişikliğinde mevcut iktidarla çalışmayacağını söyledi. Zaten çalıştırmayacağız, çalıştırmayacağımızı bildiği için böyle bir açıklama yapmış. Sayın Baki Ertekin gidecek giderken de hesap verecek öyle diğer Laçiner gibi kaçamayacak. Burada yediği kul hakkının, yediği yetim hakkının hepsinin hesabını tek tek verecek. Bu işçilerin alın terini sormak Cumhuriyet Halk Partisi’nin boynunun borcudur” şeklinde konuştu.

Erciyes Anadolu Holding çalışanları ise “2014 yılına kadar girdi çıktı yapılan dönemdeki hak ettiğimiz parada ciddi şekilde farklılıklar var. Biz o farklılığı alabilmek için arabulucuya imza atmadık. Atmadığımız gibi, hakkımız olan 2014 yılından 2023 yılına kadar olan tazminatımızı vermiyorlar. Bayrama hepimiz parasızız. Mart ayı maaşı ödenen arkadaşlarımız da ödenmeyen de var. Almayan arkadaşlarım için de ‘izin para’ deyip hak ettiği 23 günlük parayı tamamen kesiyorlar. Emekli oldu EYT’den. İzin paraları kesiliyormuş mart ayı maaşları da gitti. Tazminatımız hiç yok. AK Parti ile görüştük elinden geleni yapmaya çalıştı. Bütün arkadaşlarla birlikte düşündük. Bu kararımızı da CHP’de sonlandırmak istedik” açıklamasında bulundular.