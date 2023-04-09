Çetin Arık'tan veda mesajı

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Arık, 'Kayseri'nin küçük bir köyünden çıkarak, Türkiye'nin birleştirici gücü, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde 3 dönem Kayseri Milletvekili olarak gururla ve onurla görev yaptım. Bu bir bayrak yarışı, şimdi bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum' dedi.

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  • 09.04.2023 13:05
  • Güncelleme: 09.04.2023 13:05
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Çetin Arık'tan veda mesajı

14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’ne sayılı günler kala siyasi partilerde aday listesi heyecanı yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre CHP Milletvekili adaylığı listesinde 3. Sırada isminin yer almasını kabul etmeyen Arık, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Arık, partisi için mücadeleye devam edeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi. “Kayseri'nin küçük bir köyünden çıkarak, Türkiye'nin birleştirici gücü, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde 3 dönem Kayseri Milletvekili olarak gururla ve onurla görev yaptım. Kentimin ve ülkemin sorunlarının takipçisi oldum; var gücümle yolsuzluklarla, hırsızlıklarla mücadele ettim. Mağdurun yanında, zalimin karşısında oldum. Bu bir bayrak yarışı, şimdi bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, partimin bir neferi olarak, bundan sonra da var gücümle halkın iktidarı için bayrağı devralan arkadaşlarımla omuz omuza mücadelemi sürdüreceğim. Bugüne kadar mücadeleme omuz veren, bana destek olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.”

1ha

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