Cevdet Yılmaz: 'Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi olacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce’de İş Dünyası Buluşması Programı’na katılarak açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, orta vadeli program ile temel stratejinin enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu ve bunu yaparken de istihdamı sürdürmek olduğunu ifade ederek “Dünyanın gerçekten zor bir dönemden geçtiğini söylemek gerekiyor. Belirsizlik endeksi şu anda hakikaten çok yüksek seviyelerde. Bir taraftan tarife savaşları, bir taraftan jeopolitik gerginlikler böyle bir dünyadayız. Bir geçiş sürecinde eski dünya artık geride kalıyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin AK Parti hükümeti döneminde (22 yıl) yıl başına ortalama yüzde 3,5 büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, geçen yılın istatistiklerine göre Türkiye’nin dünyanın 17. Büyük ekonomisine sahip olduğunu ifade ederek “Dünya ekonomisine göre her yıl 1,9 puan daha yüksek bir büyüme kaydettik. 22 yıl boyunca her yıl bu büyümeyi gerçekleştirmek kolay bir iş değil. Siz ileri giderken, diğerleri yerinde durmuyor. Herkes hareket ediyor, onlardan daha hızlı gitmelisiniz ki bu fark kapansın. Genel manada en büyük 17’nci, satın alma gücüne göre ise en büyük 12’nci ekonomiye sahibiz. IMF’nin 2025 yılına ilişkin tahminleri gerçekleşmesi halinde Türkiye, dolar bazında en büyük 16’ncı ekonomiye sahip olacak. Satın alma gücüne göre ise 11’inciliğe yükselecek. Avrupa’nın da dördüncü büyük ekonomisi olacağız. Bu senaryoların gerçekleşebileceği varsayımları mevcut, Türkiye bu anlamda iyi bir yolda” diye konuştu.

“İHRACATIN 274 MİLYAR DOLARA YAKLAŞACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Bu yıl toplam ekonomik büyüklüğün bir buçuk trilyon doları aşmasını ve kişi başına milli gelirin ise 17 bin doları aşmasını beklediklerini belirten Yılmaz, turizm gelirinin ise 64 milyar dolara yükseleceğini öngörerek “İhracatımızın 273,8 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığımız düştükçe dış borç ihtiyacımız da düşecek, risklerimiz azaldıkça dış borçlanma maliyetlerimiz de düşecek. KKM’yi (kur korumalı mevduat) de sonlandırdık sayılır, TL’ye olan güven artmış durumda. Mevduatlarımızda TL’nin payı yükseldi, yüzde 60’lara yaklaştı ve döviz mevduatının payı geriledi. Geçen yıldan bu yana enflasyonda 40 puan civarında düşüş var. Yıl sonu merkez bankamızın hedef aralığı içerisinde bir enflasyon olmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.