Cevdet Yılmaz: 'Enflasyonda 2026 hedefimiz yüzde 20'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi basınıyla bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye’nin milli gelirinin 2025’te bir buçuk trilyon doları aşmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, “Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde. OVP rakamı 17 bin 748 dolar seviyelerinde, yılı temel olarak değerlendirdiğimizde temel makroekonomik göstergelerimizde öngörü ve hedeflerimiz büyük oranda gerçekleştirildi. Bu konuda gelen eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz, yalnızca tek taraflı bakılmaması gerekiyor. Hedef doğrultusunda bir değişim olup olmadığı gözlemlenmelidir. Orta Vadeli Programımızın temel hedeflerine, öngörülerine de ulaştığımızı rahatlaıkla ifade edebiliriz” dedi.

“BİR BUÇUK YILDA ENFLASYONDA 44 PUAN DÜŞÜŞ YAŞANDI”

2024 Haziran ayından bu yana enflasyonda 44,6 puanlık bir düşüş yaşandığını ve üretim, yatırım ve ihracatla dengeli bir büyüme yakalandığını ifade eden Yılmaz, “Aynı yıl içerisinde hem don hem de kuraklık yaşandı, dönemsel konjonktürel bir durum. Tarım sektöründe dolayısıyla yıl genelinde yüzde 6 oranında bir daralma bekliyoruz, yaşanan durumdan ötürü de enflasyonda yüzde 30 hedefimiz engellendi. Bununla birlikte son dönemde büyük oranda cari açık düşüşümüz oldu ve bu yıl yüzde 1,4 seviyesinde cari açık bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da benzer seviyelerde, yüzde 1’e doğru inmesini bekliyoruz. İşsizliğimiz de 31 aydır tek hanede seyrediyor. Bütçe açığımız da olumlu bir performans gösteriyor, makroekonomik göstergelerdeki iyileşen görünümle yatırımcıların Türkiye’ye bakışı olumlu yönde değişiyor. 5 yıllık kredi risk primimiz en düşük seviyesinde” diye konuştu.

“ENFLASYONDA 2026 HEDEFİMİZ YÜZDE 20’NİN ALTI”

2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesini beklediklerini belirten Yılmaz, sıkı para politikasını sürdüreceklerini de vurgulayarak “Enflasyonla mücadelemize finansal taraftan destek olmaya devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz yeniden değerleme oranını birtakım ürünlere tam olarak yansıtmadı Sayın Cumhurbaşkanımız. Finansal mali politikalarla aslında enflasyonla mücadelemize destek var. Maliye politikası tarafından enflasyonla mücadeleye daha fazla destek öngörüyoruz. Bir taraftan da yapısal reform gündemimiz, dönüşümler, arz yönlü politikalarımız var. Bunlar da enflasyonla mücadelemizin bir parçası. Sadece olayı para politikasından ibaret görmüyoruz. Hem para politikası hem maliye politikası hem yapısal dönüşümlerle bütüncül bir programa sahibiz. Koordineli bir şekilde hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.