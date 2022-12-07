Ceviz ağacından düşen muhtar ağır yaralandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen muhtar ağır yaralandı.

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  • 07.12.2022 09:44
  • Güncelleme: 07.12.2022 09:54
Ceviz ağacından düşen muhtar ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Muhtarı Nihat Karakoç, ceviz toplamak için ağaca düştü. Dengesini kaybederek yere düşen muhtar, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan muhtar Karakoç, tedavi altına alındı.

Muhtar Nihat Karakoç’un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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