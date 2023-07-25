Cevizin rekoltesinde kayıp yok

Cevizin anavatanı Kaman ilçesinde hasat dönemi öncesinde cevizin rekoltesinde kayıp olmadığı belirlendi.

PAYLAŞ
  • 25.07.2023 15:33
  • Güncelleme: 25.07.2023 15:33
  • 29
Cevizin rekoltesinde kayıp yok
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cevizin anavatanı Kaman ilçesinde hasat dönemi öncesinde cevizin rekoltesinde kayıp olmadığı belirlendi.

Ziraat Mühendisi Behsat Bulanık, cevizin kalitesinde değişim olmadığını rekoltede de kayıp olmadığını söyledi. Bulanık açıklamasında; "Kaman cevizi kalite yönünden üstün özelliklere sahiptir. Rekolte ve kalitede herhangi bir kaybımız yok. Türkiye’de en kaliteli cevizlerden bir tanesi Kaman ilçesinde üretilmektedir "dedi. Cevizin yetişme döneminde büyümeye devam etmekte olduğunu anlatan Bulanık, "Üretici Kaman cevizinin sulaması ve üretmesine devam etmekte. İnşallah Türkiye’de en kaliteli cevizi üretecek ve kaliteyi koruyacağız" diye konuştu.

Kaman cevizi ince kabuklu yapısı, iç kalitesinin yüksekliği, alan özellikli oluşu ve Türkiye ortalamasının 1,5 katı verimi ile (ağaç başına 50 kg, dekardan 500 kilogram) olması özelliğiyle önemli bir besin olarak biliniyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Başkan Gülsoy: 'Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır'

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kardeşlerin kanlı kavgası

Kardeşlerin kanlı kavgası

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var'

Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe etabı ile devam ediyor

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kültepe etabı ile devam ediyor

Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Başkan İlmek, Kadın Kooperatiflerinin yanında

Kuşçu'daki 15 arsayı bir aracı firmanın alması tepki çekti

Kuşçu’daki 15 arsayı bir aracı firmanın alması tepki çekti