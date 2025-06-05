Cevizli baklavaya rağbet arttı

Bayram öncesi baklava satışlarında artış yaşanırken en çok talep edilen tatlının cevizli baklava olduğunu söyleyen Baklavacı Şemsettin Kayseri Şube Müdürü Öner Ürek, 'Bu bayram baklava çeşitleri 130 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. En çok tercih edilen tatlı ise cevizli baklava' dedi.

Cevizli baklavaya rağbet arttı

Kurban Bayramı dolayısıyla baklavaya talep arttı. Cevizli baklavanın daha uygun olduğunu dile getiren Baklavacı Şemsettin Kayseri Şube Müdürü Öner Ürek, “Bu bayramda baklava 130 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bütün tatlılarımızda da hem kalite hem fiyat olarak piyasanın beşte biri fiyatına hizmet vermekteyiz. Cevizli baklava daha uygun olduğu için en çok cevizli baklavaya rağbet var. Tabii bu durum insanların alım gücüyle de alakalı” diye konuştu. 
Baklavayı lüks olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Baklavacı Şemsettin Kayseri Şube Müdürü Öner Ürek, “Hedefimiz tüm Türkiye'de baklavayı bir lüks olmaktan çıkarmak. Bayramda evde tatlı yapmaya zamanı olmayanlar da buraya kesinlikle gelsinler. Hem maliyet olarak bu fiyata mal edemeyecekler evde hem de ev baklavası lezzetinde baklava almış olacaklar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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