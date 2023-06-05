Çevre Bakanlığı'nda Ustalık Dönemi

Bir dönem arayla ikinci kez aynı göreve getirilen Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan devraldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, bakanlığı daha ileriye götürmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

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  • 05.06.2023 13:53
  • Güncelleme: 05.06.2023 13:55
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Çevre Bakanlığı'nda Ustalık Dönemi
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Devir teslim törenine eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bakanlık bürokratları ve Bakan Özhaseki'nin torunları katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, devir teslim töreni ile görevi Murat Kurum'dan teslim almasının ardından, "Deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz" dedi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Murat Kurum'un yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında bakanlık görevi icra etmiş olan Mehmet Özhaseki atandı. Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı. Törende konuşan Kurum, 5 yıllık bakanlık süresince afetlerde her türlü gayreti göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Göreve gelirken devlete ve millete mahcup olmamayı dilediğini belirten Kurum, "Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan devletimiz için vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı için, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizi altyapısını üst yapısı geliştirmeye gayret gösterdik" dedi.Kendisini bakanlık görevine atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden dolayı Türk milletine, çalışma arkadaşlarına ve AK Parti'ye teşekkür eden Kurum, Türk milletiyle el le 81 ilin inşası için hep birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde bayrağı görevi devraldığım bakanımıza iade ediyoruz. Kendisine bu süreçte bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bakanlığımız başarılı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu.

"Bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım"

Devir teslim töreninin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Özhaseki ise geçmişteki bakanlık görevinden elinden geleni yapmanın huzuru içinde ayrıldığını kaydetti. 5 yıllık süreçte Kurum'u hep çalışırken, gayret ederken gördüğünü dile getiren Özhaseki, emeklerinden dolayı Kurum'a teşekkür etti.Bakan Özhaseki, Kurum'a bundan sonraki özel ve siyasi hayatında başarılar dileyerek, "Yaşı genç, bizim işimiz belli olmaz. 5 sene sonra ben yine teslim edebilirim" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Özhaseki, bu gerçeklikte hareket edip tüm planların ona göre yapılmasını söyledi. Özhaseki, Türkiye'nin depremlerde 140 bine yakın insanını kaybettiğini hatırlatarak, "100 milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek bizi bu sıkıntılardan, belalardan kurtarırız. Kadim bir şehircilik anlayışımız var. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak bundan sonra yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

"Konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde hem belediyelerin hem de Kurum'un gayretli bir şekilde çalıştığını belirten Özhaseki, şunları dile getirdi:"Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün güzel şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zayiat vereceğimiz ortamın olması için elimizden geleni yapacağız. Devraldığımız bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde koşturarak, gayret ederek zirveye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bizlere güvenenlere, duasını esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum."

Kurum, konuşmaların ardından Bakan Özhaseki'ye görevin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Özhaseki ve Kurum, birbirine çiçek hediye etti.Devir teslim törenine eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili, Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bakanlık bürokratları ve Bakan Özhaseki'nin torunları katıldı.Kurum, devir teslim töreninin ardından bakanlık çalışanlarıyla vedalaşması sonrası bakanlıktan ayrıldı. 

Haber Merkezi

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