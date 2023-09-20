Çevre Dostu Melikgazi Belediyesi mahalleleri baştan sona temizliyor

Melikgazi Belediyesi, tüm mahallelerinde sürdürdüğü temizlik hizmeti seferberliğine Tacettin Veli Mahallesi ile devam etti.

Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesinde tüm ekipleri ile topyekün çevre temizliği yaptı. Ekipler, mahalle genelinde temizlik çalışması, çevre düzenlemesi, ilaçlama, yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç budama, yaya yolu bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Mahalledeki çöp konteynerleri da yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlattığı geniş temizlik anlayışıyla hizmet ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu çerçevede yine bu hafta ekiplerimiz Tacettin Veli Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaptı. Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak çevre temizliği hepimizin sorumluluğunda. Bu yüzden bu konuda vatandaşlarımızın da çok duyarlı olması lazım. Temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Çevre temizliği konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime ayrıca teşekkür ederim. Belediye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Tacettin Veli Mahalle Muhtarı İbrahim Bozdağlı, mahallesine yapılan çalışmalar için Başkan Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.