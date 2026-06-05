Çevre Günü'nde Geri Dönüşüm Bilincine Destek

Kocasinan Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin ortaya koyduğu duyarlı davranışın gelecek adına umut verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun her ferdinin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Çocuk yaşta kazanılan çevre bilincinin gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle pil ve elektronik atıkların doğaya verdiği zararlara dikkat çekti.

Başkan Çolakbayrakdar, doğaya gelişigüzel bırakılan atıkların yıllarca çevrede kalarak toprak, su ve hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, “Çevre bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Bu emaneti korumak ve daha temiz şekilde geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Özellikle pil ve elektronik atıklar, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle çevreye ciddi zarar vermektedir. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet ve duyarlılık son derece kıymetlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin çevre konusundaki farkındalığının aileleri ve yakın çevreleri üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin çevre elçisi gibi hareket ederek geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ise Kocasinan Belediyesi ile eğitim alanında yürütülen iş birliklerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirtti. Kaya, yaklaşık 95 bin öğrencisi ve 272 okulu bulunan büyük eğitim ailesine verilen desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim döneminde çevre ve sıfır atık çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar da yarışmanın değerlendirme sürecine ilişkin bilgi vererek, okulların topladığı atık miktarlarının öğrenci sayısına göre oranlandığını ve böylece tüm okullar için adil bir değerlendirme yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Elektronik Atık Toplama Yarışması'nda Yazır Mahallesi'nde bulunan Yazır İlkokulu birinci olarak laptop ödülünün sahibi olurken, Yakut Mahallesi'ndeki Mustafa Kızıklı İlkokulu ikinci olarak yazıcı kazandı. Beyazşehir Mahallesi'nde eğitim veren Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü olarak spor seti ile ödüllendirildi.

Atık Pil Toplama Yarışması'nda ise Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel İlkokulu birinciliği elde ederek masa tenisi seti kazandı. Mimarsinan Mahallesi'ndeki Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu ikinci olarak langırt masası ödülüne layık görülürken, Mahzemin Mahallesi'nde bulunan Mahzemin İlkokulu da üçüncü olarak spor seti ile ödüllendirildi.