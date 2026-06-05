Çevre Haftası Kutlanıyor

Çevre Haftası kapsamında Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayın tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. Burada konuşan Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, çevrenin yalnızca tek bir kurumunu sorumluluğunda olmadığını belirterek, “Daha önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanan Çevre Haftası, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 5 Haziran'ın olduğu gün Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu mihvalde Çevre Haftasını ilimizde kutluyoruz. Bu hafta içinde gençlerimizle çok güzel etkinlikler yaptık. Melikgazi Sanat Evi'nde, Develi'de. Bugün de çelengimizi sunduk. Herkesin Çevre Haftasını kutluyoruz. Çevre sadece bir kurumun sorumluluğunda olan bir iş değildir. Yerel yönetimlerin, STK'ların, hatta ailenin el birliğiyle yapması gereken bir iştir. O yüzden el birliğiyle daha güzel bir çevre, yaşanabilir bir çevre temennisiyle herkesin Çevre Haftasını kutluyoruz” açıklamalarında bulundu.