Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansında Dinamit Fabrikası Tepkisi

Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı düzenlendi. Gerçekleşen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehir protokol katıldı. Bakan Özhaseki’nin konuşması sırasında ayağa kalkan vatandaşlar Pınarbaşı’nın Eğrisöğüt Köyü’nde dinamit fabrikası kurulduğunu ve bunun çevreye zarar verdiğini dile getirerek fabrika yapımının durdurulması gerektiğini savundu. Bakan Özhaseki bu talep karşısında, program çıkışı vatandaşlarla bir araya gelerek görüşeceğinin sözünü verdi.