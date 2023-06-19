Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen temel atma programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, CHP listesinden vekil olan Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve protokol üyeleri katıldı.

Program kapsamında konuşan Vali Çiçek, “Sayın Bakanım kısa bir süre önce çok büyük bir felaket yaşadık. Sizin deyiminizle bin yıllık afetini yaşadık. Siz şimdi bu afetin yaralarını sarmak, yeniden inşa, yeniden yaraları sarmak için büyük bir mücadele veriyorsunuz. Sizi aradığımızda bazen Hatay'da bazen Maraş'ta bazen Malatya'da buluyoruz. Büyük bir savaşın içerisindesiniz ama bu savaşın içerisinde ne zaman Kayseri'den bahsetsek yüzünüzde bir heyecan, başka bir sevinç oluyor. O yüzden sevdalı olduğunuz şehirde lütfen gözünüz arkada kalmasın. Biz bu şehre, sizin liderliğinizde hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah hep beraber daha nice açılışlarda bir araya gelmek dileğiyle saygılar sunuyorum” ifadelini kullandı.

‘KAYSERİMİZ GERÇEKTEN PARLAYAN BİR YILDIZ’



Kayseri’nin parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden Milletvekili Akar, “Bakanımız sağ olsun yıllardan beri Kayseri'mizin gelişmesi, güzelleşmesi için bilgisini, becerisini, bütün tecrübesini, aklını fikrini buraya aktarmışlar. Şimdi de Bakanımız olarak sadece Kayseri’ye özel değil Türkiye'ye hizmet etmenin heyecanı içinde, gayret içinde. Kendisine bu vazifesini bir kez daha resmen burada hepinizin huzurlarınızda başarılar diliyoruz. Güç, kuvvet ve kolaylıklar diliyoruz. Kayserimiz gerçekten parlayan bir yıldız. Yapılanlar var daha da ileri gitmek için gayret gösteriyoruz. Bu konuda bugüne kadar yapılanları saygıyla, şükranla anıyoruz. Gerçekten Kayseri'mizin gelişmesi için belediye başkanlarımız, özellikle 1994 - 2000’den beri, valilerimiz, kaymakamlarımız, bütün eşler elinden gelen gayreti gösterdi ve Kayseri'mize çok önemli katkılar sağlandı ama tabii dünya durmuyor, sürekli bir mücadele var. Sürekli adım atmamız, tedbir almamız gerekiyor. Bu konuda da sağ olsunlar belediye başkanlarımız olarak, arkadaşlarımız, valilerimiz ve şimdi de sayın bakanımızın öncülüğünde hem Türkiye'ye hem de Kayseri'ye çok değerli hizmetler için katkı sağlayacağız. Türkiye olarak, Kayseri olarak ticarette, sanayide, savunma sanayide, turizmde, sporda, sanatta gerçekten çok iddialıyız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye için de Kayseri'de düşen görevler, önemli fonksiyonlar, önemli roller var. Bu konular üniversitelerimiz başta olmak üzere gerekli fikri temeli sağlamak suretiyle hep birlikte gençlerimizin öncülüğünde onların da enerjisini kullanarak, bizlerin de bilgisi ve tecrübesiyle çok daha önemli işler yapılacaktır” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİMİZE YAKIŞAN YAPILIYOR’

Başkan Büyükkılıç ise, “Bu güzel haftanın başlangıcında hayırlı bir işe imza atarak, temel atarak başlıyoruz. Kayserimize inşallah yakışacak olan böyle bir projeye elbette ki katkı sağlayan ve tabi ki Çevre ve Şehircilik Bakanımızın daha önce ki yapmış olduğu bu güzel eserlerden bir tanesini daha şehrimize kazandırma mantığı içerisindeki yaklaşımından dolayı kendisine minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Aslında kamu yatırımları bağlamında Kayserimizle ilgili spekülasyonlar yapılır. Gördüğünüz gibi sadece Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın yapmış olduğu destekler ve yatırımlarla yapılan çalışmaları bile saymaya inanın hem rakamlar hem de zaman yetmiyor. İşte bu amaç içerisinde biz laftan çok icraata bakıyoruz. Elhamdülillah bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, sayın gururumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyla onun önderliğinde elbette ki Kayserimize yakışan yapılıyor. Belki işin reklamında ihmalimiz söz konusudur. Ben her şeyden önce böyle güzel, anlamlı proje hakikaten Kayserimize yakışacak diyorum. Daha önce ki yapılan çalışmalar için teşekkür ederken bu çalışmanın da zamanında tamamlanması ve Kayserimizin de inşallah en güzel hizmet birimleriyle buluşması günün koşullarına uyarlanmış. Hem çevreci hem enerji açısından hem de konfor açısından ülkemize, şehrimize yakışan böyle bir projeden dolayı ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmet binasının temeli protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.