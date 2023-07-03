Çevreye atılan cam anız yangınına sebep oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, havaların ısınmasıyla beraber anız yangınlarında artış olduğunu kaydederek, “Plastik ve cam şişeler ortamda çevre kirliliği oluşturduğu gibi kırılarak dağılması, güneş ışınlarıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkmasına sebep oluyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, bağ temizliği için kontrolsüz yakılan otların, ateşi söndürülmeden mangalların anız yangına sebep olduğunu söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kızılkan, “Aşırı yağışların sona ermesiyle beraber havanın aniden ısınmasıyla ot kurudu ve aşırı derece yangın çıkış sayımız arttı. Bu da bağ ve bahçe kültürüyle bütünleşmiş vatandaşlarımızın bağlarını temizlemek amacıyla başlattıkları ot yakma olayları, beraberinde rüzgarında etkisiyle geniş çapta arazi yangınlarına sebep oluyor. Hafta sonu ve bayram tatillerinde vatandaşlarımızda pikniğe gidip mangal yakıyor. Burada yakılan mangalların söndürülmeden arazide terk edilmesi arazi sayısı artışlarında ciddi artışlara sebep oluyor. Ekinlerin biçilme dönemi de hızla yaklaştı. Bu dönem içerisinde rastgele atılacak ateşin ekili araziyi veya geniş çaplı yangınları beraberinde getirecektir. Vatandaşlarımız herhangi bir olayla karşılaştıklarında 112Ye ihbar etmeleri durumunda en yakın acil durum ekipleri olaya yerine giderek, sonlandırıyor. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını kendilerinden rica ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak halkımızın daima yanındayız. 112 çağrı merkezine düşecek her türlü olayda en kısa süre içerisinde en yakın bölgede bulunan ekiplerimiz olaylara müdahale edecektir” ifadelerini kullandı.

"Plastik ve cam şişeler mercek etkisi yapıyor"

Çevreye atılan plastik ve cam şişelerin de mercek etkisi oluşturarak yangına sebep olduğunu kaydeden Başkan Kızılkan, “Su şişeleri, plastik şişe ve cam şişeler ortamda çevre kirliliği oluşturduğu gibi kontrol olarak kırılarak dağılması, güneş ışınlarıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangın çıkmasına sebep oluyor. Bu anlamda da vatandaşlarımıza çevre kirliliğine sebep vermeyecek davranışları ön plana çıkarmalarını, bulundukları alandaki yeri temiz bırakmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.