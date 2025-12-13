Çevreye rahatsızlık veren 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince uyuşturucu madde etkisinde olduğu paylaşımına konu olan gençlerin E.K. (20), M.U. (19), ve Y.Ş. (18) olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye Rahatsızlık Verme' madddesinden 3 şahsa toplam 4 bin 218 TL idari para cezası kesildi.

Çevreye rahatsızlık veren 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince; “Kayseri’de Uyuşturucu madde etkisindeki gençler” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.K. (20), M.U. (19), ve Y.Ş. (18) isimli şahıslar yakalanarak haklarında “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Çevreye Rahatsızlık Verme” madddesinden 3 şahsa toplam 4 bin 218 TL idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan CHP'nin iddialarına yanıt; ‘Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor’
Özgür Özel CHP İl Binasını açtı 'Buranın tapusu bir tek kişiye kayıtlıdır'
Özgür Özel CHP İl Binasını açtı; ‘Buranın tapusu bir tek kişiye kayıtlıdır’
KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
KumsLife’ta Temel Atıldı: Kayseri’nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
CHP'li Özel 'Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük'
CHP’li Özel; “Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük”
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Kayseri'de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri’de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!