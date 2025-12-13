Çevreye rahatsızlık veren 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince; “Kayseri’de Uyuşturucu madde etkisindeki gençler” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.K. (20), M.U. (19), ve Y.Ş. (18) isimli şahıslar yakalanarak haklarında “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Çevreye Rahatsızlık Verme” madddesinden 3 şahsa toplam 4 bin 218 TL idari para cezası kesildi.