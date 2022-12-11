Çevreyi korumanın mükafatı Karadeniz turu oldu

Sivas Belediyesi kültür gezileri çerçevesinde çevreye duyarlı üniversite öğrencileri için Karadeniz gezisi düzenlendi.

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  • 11.12.2022 11:25
  • Güncelleme: 11.12.2022 11:25
Çevreyi korumanın mükafatı Karadeniz turu oldu
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Sivas Belediyesi kültür gezileri çerçevesinde çevreye duyarlı üniversite öğrencileri için Karadeniz gezisi düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre ve İklim Kulübü öğrencilerinin belli aralıklarla kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmaları mükafatsız kalmadı. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde çevreye duyarlı öğrenciler için gezi düzenlendi. 90 öğrencinin yer aldığı gezide Trabzon ve Rize’nin tarihi ve turistik yerleri gezildi. Öğrenciler Ayder Yaylası, Uzungöl ve Fırtına Deresi gibi doğal güzelliğe sahip bölgeleri görme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, Fırtına Deresi’nde rafting yaptı. Öğrenciler geziden son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Çevre ve İklim Kulübü Başkanı Nur Sima Akgül, Sivas Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Geçen sene İletişim Fakültesinde bir hocamızın danışmanlığında kulübümüzü kurduk. Kurduğumuz tarihten itibaren de üyelerimiz için farkındalık oluşturabilecek, onları bilinçlendirebilecek çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Kampüste çöp topluyoruz. Onun dışında iklim değişikliği ve küresel ısınma ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara katılan arkadaşlarımıza motivasyon sağlamak amacıyla şehir dışı geziler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu yılki ilk gezimiz Karadeniz’e oldu. Kulübümüzün faaliyetlerine katılan 90 kişilik bir ekip seçtik. O ekiple beraber Trabzon’u ve Rize’yi gezdik. Geçen sene de kulüp olarak 120 kişi trenle Divriği’ye gitmiştik. Yine bizi Sivas Belediyesi götürmüştü. Orada da Divriği’nin camisini, kalesini, turistlik yerlerini gezdik. Divriği pilavını yiyip dönmüştük. Geziler için Sivas Belediyesine başvurduğumuzda bizi hiçbir zaman geri çevirmediler. Her seferinde bizi desteklediler” şeklinde konuştu.

Çevre ve İklim Kulübü üyesi Uğur Yıkılmaz, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını söyleyerek, “Çevre ve İklim Kulübü olarak belli başlı etkinlikler yaptık. Çöp topladık. Suyu nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili belgeseller izledik ve buna benzer etkinlikler yaptık. Bunların sonucunda etkinliklerimize katılanlar geziye katılma hakkı elde ettiler. Sivas Belediyemiz ile bir işbirliği oldu ve belediyemiz bize bu imkanları sağladı. Rize-Trabzon gezisi oldu. Şimdi buradayız. İlk Trabzon Uzun Gölü gezdik. Ardından Rize Ardeşen’e geçip yemeğimizi yedik. Yemek ve konaklama gerçekten süperdi. Bugün de Ayder Yaylası’na çıktık. Artık kapanışa doğru geldik, gerçekten memnun kaldık. Böyle etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Aynı zamanda çöplerimizi yere atmamaya dikkat etmeliyiz. Suyu da Sivas’ta bilinçli kullanmamız lazım ”dedi.

İHA

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