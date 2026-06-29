Çevril Mahallesi, Park ve Yaşam Alanına Kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki hizmet standardını yükseltme hedefi doğrultusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde modern bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir park alanı inşa edildi. Çalışmalar çerçevesinde parkın zeminine 1000 metrekare kilitli parke taşı döşenirken, çevre düzenlemesi için 758 metre bordür uygulaması gerçekleştirildi.

Çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği oyun alanlarının yer aldığı projede, vatandaşların dinlenebileceği 7 piknik masalı kamelya, 10 oturma bankı ve çeşitli çevre donatıları da hizmete sunuldu. Böylece mahalle sakinleri için hem sosyal hem de rekreatif ihtiyaçlara cevap veren yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Parkın altyapı ve donatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından alanda kapsamlı peyzaj uygulamaları gerçekleştirildi. Toprak tesviye çalışmalarıyla ekime hazır hale getirilen alanda 6 adet yeni nesil LED aydınlatma direği ve enerji dağıtım sistemi kurularak parkın gece kullanımına da uygun hale getirilmesi sağlandı.

Sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda modern akıllı sulama sisteminin devreye alındığı parkta, ağaç dikimi ve sulu çim ekimi çalışmaları da tamamlandı. Yeşil dokunun güçlendirilmesiyle birlikte Çevril Mahallesi, estetik görünümü ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çeken yeni bir sosyal yaşam alanına kavuştu.

Çevril Mahallesi Muhtarı Hamza Göltaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla yeni bir park yapıldığını belirterek, “Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. KASKİ ekibi de kanal çalışmamızı yapıyor. Adı gibi Büyükşehir’den büyük hizmetler alıyoruz, yakında parke çalışmamız da başlayacak. Adı gibi kendisi de büyük” diye konuştu.

1500 hanede 5 bin kişinin yaşadığı alana hizmet verildiğini belirten Göltaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği çevre düzenleme, sosyal donatı ve altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürürken, şehrin her noktasında hizmet ve yatırım anlayışını kararlılıkla devam ettiriyor.