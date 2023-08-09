Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu kadar kırsal kesimlerde de ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli sağlanabilmesi için dokunuşlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri'nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda, genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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  • 09.08.2023 11:47
  • Güncelleme: 09.08.2023 12:16
Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu kadar kırsal kesimlerde de ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli sağlanabilmesi için dokunuşlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri’nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda, genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Şehir genelinde ulaşım imkânlarının arttırılmasına yönelik planlamalar ve çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerdeki yollarda konfor ve güven arttırıcı dokunuşlarına devam ediyor.

Dar yollar genişliyor, yollara konfor ve güven geliyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımı görüş açısının olmaması ve yol kotunun yüksek olması ile Taşhan Mahallesi’ne iniş ve çıkışta tehlike oluşturması gerekçeleriyle, mevcut kavşakta yol kotunun düşürülmesi ve kavşakta genişletme çalışmaları başlatıldı.

Kısa sürede sonuçlandırılması planlanıyor

Dar yollar genişlemesi ile yollara konfor ve güven gelirken, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımındaki çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılması planlanıyor. Çalışma sonucu mahalle sakinlerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanarak, olası kazaların da önüne geçilmiş olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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