Çeyrek Altın 10 bin liraya göz kırpıyor

Gram altın kendi rekorunu kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 640 TL’ye ulaştı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 640 TL ile kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 5 bin 640

Çeyrek altın: 9 bin 525

Yarım altın: 18 bin 826

Tam altın: 36 bin 610 liradan işlem görüyor.