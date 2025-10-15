Çeyrek Altın 10 bin liraya göz kırpıyor

Gram altın kendi rekorunu kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 640 TL'ye ulaştı.

Gram altın kendi rekorunu kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 640 TL’ye ulaştı. Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 640 TL ile kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Güncel altın fiyatları:
Gram altın: 5 bin 640
Çeyrek altın: 9 bin 525
Yarım altın: 18 bin 826
Tam altın: 36 bin 610 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi

