Altın, özellikle uzun vadede yarımcım yapanlar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Yatırım aracı olarak kullananların sık sık takip ettiği fiyatlarda aşağı-yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Birikim yapmak isteyenler ise sarrafların yolunu tutuyor. Yaklaşık 1 yıldır rekor rakamları gören altın fiyatları bu sabah itibariyle yeniden yükseldi. Serbest piyasada çeyrek altın, 2 bin lirayı buldu. Uzmanlar, altının yukarı yönlü hareketinin devam edeceği tahmininde bulunuyor.

ALTIN PİYASASI

Gram altın: 1.216,14 TL

Çeyrek altın: 2.008,00 TL

Altın (ONS): 1.989,68 Dolar

Yarım altın: 4.034,00 TL.