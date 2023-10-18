Çeyrek altın 3 bin liraya yükselerek rekor kırdı

Hamas’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’e yönelik başlattığı ‘aksa tufanı’ operasyonuyla bölgede gerilim gittikçe artıyor. Yaşanan bu gerginlik döviz ve altın fiyatlarını da bir hayli etkiliyor.

Dün Gazze’de bir hastanenin vurulmasıyla bölgesel gerilim ihtimali yeniden yatırım piyasalarını etkilemeye başladı. ‘Güvenli liman’ olarak kabul edilen altın da bu durumdan nasibini aldı ve rekor fiyatlarla yükselişe geçti.

Yaşanan gerilimin ardından çeyrek altın 3 bin liraya, gram altın bin 842 liraya, tam altın ise 11 bin 991 liraya yükseldi.