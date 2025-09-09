Çeyrek altın rekor tazeledi

Çeyrek altın, sabah saatlerinde 8 bin 50 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek altın rekor tazeledi

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın ise 9 Eylül 2025 sabah saatleri itibarıyla 8 bin 50 lira seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Güncel altın fiyatları
Gram altın: 4.851 TL
Çeyrek altın: 8.058 TL
Yarım altın: 16.121 TL
Cumhuriyet altını: 32.084 TL.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Usta Öğretici Solak, 'Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz'
Usta Öğretici Solak, “Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz”
Vali Çiçek: 'Okul servislerinde en ufak aksiliğe göz yummayacağız'
Vali Çiçek: “Okul servislerinde en ufak aksiliğe göz yummayacağız”
Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu
Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu
Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!
Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!