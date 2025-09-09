Çeyrek altın rekor tazeledi
Çeyrek altın, sabah saatlerinde 8 bin 50 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın ise 9 Eylül 2025 sabah saatleri itibarıyla 8 bin 50 lira seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Güncel altın fiyatları
Gram altın: 4.851 TL
Çeyrek altın: 8.058 TL
Yarım altın: 16.121 TL
Cumhuriyet altını: 32.084 TL.