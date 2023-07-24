Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

 Güncel altın piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, yılsonu tahmininde bulunarak, 'Çeyrek altının zaten 2 bin 910 rekoru vardı, 3 bin lira olur mu diyorduk. Bir nevi 3 bin liraya yaklaştı. Çeyrek altının yılsonunda 3 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz' dedi. 

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  • 24.07.2023 17:46
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:46
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Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

Altın ve dövizde geçen hafta rekor yükselişin ardından bu hafta aşağı yönlü hareketleri başladığını dile getiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Şu anda Kapalı Çarşı’da çeyrek altın 2 bin 850 lira, 22 ayar altın bin 650 lira, has altın ise şu anda bin 715 liradan işlem görmekte. Geçen hafta faiz kararından sonra fiyatların zirve yaptığını görmüştük. Kar satışlarıyla birlikte aşağı yönlü hareket başladı. Şu anda kar satışları geliyor. Yatırım tavsiyesi olmadan fiyatların toparlanacağını tahmin ediyorum. 30,90’a kadar çıkan bir euro vardı. Şu anda 30 seviyesinin altına düştü. 29 liraya çıkan dolar ise şu anda 27 liraya kadar geriledi. Fiyatların geriye çekileceğini tahmin ediyorum. Yılsonunda ise altın gördüğü zirveyi tekrardan deneyebilir. Bildiğiniz üzere ONS fiyatının bin 900 dolara kadar gerilemişti. Şu anda 1966’ya kadar çıktı. 2 bin dolar seviyelerine çıkacağı ise tahmin ediliyor. Çeyrek altının zaten 2 bin 910 rekoru vardı, 3 bin lira olur mu diyorduk. Bir nevi 3 bin liraya yaklaştı. Çeyrek altının yılsonunda 3 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 2 bin 850 TL
22 Ayar altın: 1650 TL
Has Altın: 1715 TL.

1ha

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