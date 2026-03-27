'Çeyrek altındaki alış ve satış arasındaki makas açıldı'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, piyasalarda çeyrek altının alış ve satış arasındaki fiyat farkının açıldığını belirterek bu durumun nedenlerini açıkladı.

Altına olan talebin çok fazla olduğunu ifade eden Ekonomist Uzunoğlu; "Öncelikle sikke dediğimiz ziynet altındaki fiyatlarda şu ana kadar yaşanmamış farklılığın temel nedeni, arz ve talepten doğuyor. Altının fiyatı şu anda çok uygun olduğu için talep var; bunu karşılayabilecek arz maalesef mümkün değil. Yalnız biz değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde şu anda o sikke dediğimiz yuvarlak, yani çeyrek altın ve onun katları altını bulabilmek güç; bunu net olarak söyleyeyim ben. Biz geçen haftadan beri müşterilerimizden ücretlerini alıyoruz, İstanbul'a gönderiyoruz, has olarak bağlıyoruz ve çıktığında teslim etmek üzere fiyat belirliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda 'illa bugün alacağım' diyen müşteriler, normalin üzerinde fiyat ödemek zorunda kalıyorlar. Birinci bu: arz-talep dengesizliği. İkinci neden ise volatilite o kadar yüksek ki gün içerisinde defalarca fiyatta çok ciddi oynaklıklar oluyor. Dolayısıyla bu kadar volatilitenin bol olduğu bir ortamda veya sık olduğu bir ortamda denge kurabilmek çok zor. Sarraf esnafı, dengeyi kurabilmek için aradaki pergelini mecburiyetten belli bir boyutta açmak zorunda kalıyor. Zarar etmemek için bu tedbiri almak zorunda. Bir diğer neden de fiziki altındaki zorluk. Bu bahsetmiş olduğum sikke altının dışında, yani yuvarlak dediğimiz darphane altınlarının dışında ayrıca bizim 'paketli' dediğimiz has altınlar vardır. O altınlara karşı da aşırı bir talep var, arza yetişemiyoruz. Yine aynı altınları da biz önümüzdeki hafta veya daha sonra teslim edeceğiz” diye konuştu.

Altın fiyatlarının uygun olduğunu ve yatırımcıların da bunu değerlendirmek için talep gösterdiğinin altını çizen Ekonomist Uzunoğlu; “Böyle bir ortamda insanlar 'altın yok' dedikçe, piyasada duyuldukça veya televizyonlar bu konuda fikir ürettikçe ya da yorum yaptıkça altına karşı daha çok bir ilgi ve alaka duymaya başlıyorlar. Tamamen olay psikolojik ve bilinçaltıyla alakalı. Dolayısıyla ben insanların sabırlı olmalarını arzu ediyorum. Altının bulunduğu fiyatın çok iyi olduğunun farkındayım. Dolayısıyla bu fiyatlardan altın almanın kazandıracağının insanlar da farkında; bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu üç nedenden dolayı şu anda altın fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Altının alış ve satış arasındaki farkın açıldığını belirten Uzunoğlu; “O kadar ilginç ki. Belki ben bu yaşıma kadar gördüğüm en ilginç fiyatları bugün gördüm. 11.100 lira şu anda; ki ekranda 11.100 yazıyor, biz 11.600 liraya alıyoruz çeyrek altını. Bakın, ekran 11 bin 100 lira, biz 11 bin 600 liraya alıyoruz. 13.250 lira küçük altın, 13.000 liraya satıyoruz. Yani ben hayatımda 1.500-1.600 liralık bir makas ki vitrindeki veya görünen ekrandaki fiyat farkı 2.250 lira. Böyle bir farkı, marjı ben hiç görmedim ama şu anda 1.500 liralarla rahatlıkla alınıp satılıyor. Ben satacak olanların da sabretmelerini, alacak olanların da sabretmelerini öneriyorum." ifadelerini kullandı