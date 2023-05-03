Ceza İnfaz Kurumu'nda anne yanında kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda annelerinin yanında kalan çocuklar için 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda annelerinin yanında kalan çocuklar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Abdullah Gül Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık Kontrolünden sonra çocuklar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen spor ve eğlence etkinliklerine katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleri çocuklara hediye verirken, Kayseri Şehir Hastanesi tarafından çocuklara hamburger ikram edildi. Etkinlikte konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Abdullah Gül Üniversitesi ile yaptıkları protokol çerçevesindeki iş birliklerine değinerek Kayseri Şehir Hastanesine etkinliğe ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti ve çocuklar ile protokol üyelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Etkinliğe, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Müdürü Öğr. Gör. Bora Akince katıldı.