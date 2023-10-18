Ceza kesilen seyyar satıcı kale surlarına çıkarak intihara teşebbüs etti

Olay saat 16.30 sıralarında Kayseri Kalesi kuzey surlarında meydana geldi. Kendisine ceza kesilen seyyar satıcı Y.K. Hunat Camii tarafından kale surlarına çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta yetkililerini yanına çağıran şahsı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların bazıları cep telefonu kamerası ise kayıt alıp canlı yayın yaptı. Y.K. ekiplerin çalışması sonrası ikna edilerek indirildi.