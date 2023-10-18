Ceza kesilen seyyar satıcı kale surlarına çıkarak intihara teşebbüs etti
Kayseri'de ceza kesilen seyyar satıcı Y.K. kale surlarına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
- 18.10.2023 19:01
- Güncelleme: 18.10.2023 19:01
Olay saat 16.30 sıralarında Kayseri Kalesi kuzey surlarında meydana geldi. Kendisine ceza kesilen seyyar satıcı Y.K. Hunat Camii tarafından kale surlarına çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta yetkililerini yanına çağıran şahsı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların bazıları cep telefonu kamerası ise kayıt alıp canlı yayın yaptı. Y.K. ekiplerin çalışması sonrası ikna edilerek indirildi.
1ha
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