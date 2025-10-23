  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 545 araç/sürücüye cep telefonu, 365 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 330 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 74 araç/sürücüye modifiyeli araç, 11 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 330 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 50 araç/sürücüye makas atma, 277 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 133 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 16 araç/sürücüye ışık donanımı, 3 araç/sürücüye drift yapmak, 365 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 545 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

