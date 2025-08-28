Ceza listesinin zirvesinde yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Kayseri'de abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 602 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 426 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak ve 308 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali suçlarından cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde: 56 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 220 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 308 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 426 araç/sürücüye cep telefonu kullanmak, 19 araç/sürücüye abartı egzoz, 6 araç/sürücüye drift yapmak, 25 araç/sürücüye makas atma, 602 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 15 araç/sürücüye ışık donanımı, 50 araç/sürücüye modifiyeli araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.