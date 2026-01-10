Cezaevi firarisi 2 şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cezaevi firarisi şahısların Kayseri’ye geldiklerinin öğrenilmesi üzerine özel ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmalar sonucu gizlendikleri ev tespit edilerek şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese Özel Harekat unsurları ile birlikte düzenlenen operasyon neticesinde; hakkında “Silahla Yağma” suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. (41) ve hakkında “Kasten Öldürme” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma” suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O.G. (43) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 lira ele geçirildi.