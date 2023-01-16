Cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası devam ediyor

 Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine kitap desteği sağlanması için başlatılan 'Kitap İyileştirir' kampanyası devam ediyor.

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  • 16.01.2023 11:16
  • Güncelleme: 16.01.2023 11:16
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Cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası devam ediyor

Kauseri’deki Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri için oluşturulan kütüphanelere kitap desteği verilmesi amacıyla kitap bağış kampanyası başlatılmıştı. 'Kitap İyileştirir' projesi kapsamında Kayseri Adliyesi’nde de etkinlik düzenlendi. 15 Şubat tarihine kadar Kayseri Adliyesi ile iki alışveriş merkezinde bulunan bağış noktalarında toplanan kitaplar incelendikten sonra cezaevlerine gönderilecek. 

Bir haftası geçen kampanyanın devam ettiği belirtilirken, kitap bağışında bulunmak isteyenlerin Kayseri Adliyesi ve AVM’lerdeki bağış noktalarına kitaplarını teslim edebileceği vurgulandı.

1ha

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