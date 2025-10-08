Cezaevinden izinli çıkan ve uyuşturucu madde ile yakalanan şahsa 12.5 yıl hapis

Duruşmada konuşan V.Ç., “Söz konusu araç kardeşim adınadır. Ben 1.5-2 yıldır madde kullanırım. Cezaevinden izinli çıkmıştım. O gün Kocasinan Yenidoğan mahallesindeki işyerimizdeydim. Kardeşimin arkadaşı M.S. beni eve bırakacaktı. Öncesinde kullanmak için madde almak istedim. Madde satıcısı konum göndermişti. O nedenle M.S. ile Argıncık’a gittik. Konumdaki dükkanın önüne gittik. İşyeri kapalıydı, maddeyi kapısına asmışlardı bana da foroğrafını atmışlardı. Oradan aldım. Ben maddenin parasını daha önce verdim. Araca binip sokaktan çıktık 50-100 metre ilerledik bir aracın bizi takip ettiğini farkettim. Kardeşimin arkadaşına ‘hızlan’ biraz dedim . Biz hızlanınca arkamızdaki araç da hızlandı. M.S. bana ‘bunlar kim?’ dedi. Ben de ‘cezaevinden hasımlarım olabilir’ dedim. Az daha ilerledim. Maddeyi pencereden attım. Araç siren çaldı durduk. İnenler ‘siz mafyamısınız? havaya ateş ediyorsunuz’ dedi. Aradılar silah bulamadılar, çünkü yoktu. Birisi ‘Buraya neden gelsiniz?’ dedi. Ben de ‘madde aldık, sizin kim olduğunuzu bilemedim attım’ dedim. Polis ‘sen kimden aldığını söyle’ dedi. Ben de ‘A.D.’ye para verdim’ dedim. Telefondan konum ve fotoğrafı da gösterdim. İçmek için aldım. Cezaevinden cuma günü izinli çıktım. G. isimli bir kadın 2 gram getirdi 3 bin 800 TL verdim. Pahalı buldum. A.D.’den almak istedim. Onda daha ucuz olduğu için 22 bin TL’yi elden verdim karşılığında madde istedim. Suçsuzum tahliyemi ve beraatimi diliyorum. Madde ticareti yapmıyorum. Ben 2016-2017 yıllarında veresiye de verdim, ikram ettim. Ama cezaevini gördüğüm için asla ticaretini yapmam, affınıza sığınıyorum. Vicdanınıza sığınıyorum” dedi. Daha sonra tanık dinlendi. Mahkeme heyeti sanık V.Ç.’nin 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin adli para cezasına hükmederek tutukluluk devamına karar verdi.