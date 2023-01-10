Cezaevleri için kitap bağış kampanyası başladı

Niğde'de, Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için 'Kitap İyileştirir' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası başladı.

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  • 10.01.2023 16:30
  • Güncelleme: 10.01.2023 16:30
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Cezaevleri için kitap bağış kampanyası başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de, Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası başladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, açılışta yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığınca cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu tutukluların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve toplum entegre olmaları için kütüphaneler yapıldığını ifade etti. Bu kütüphanelerin ve kitapların sayısı, kalitesi ve çeşidinin arttırılması amacıyla kampanyalar düzenlediğini söyleyen Koç, "Yaklaşık iki hafta kadar açık kalacak kampanyaya ilk kitap bağışı yaparak destek olacağız. Bütün hemşehrilerimizi, kurumlarımızı, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da infaz yasalarının öncelikli amacının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede Bakanlığımızın çeşitli faaliyetleri olmakta. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de kitap bağışı kampanyası. Bu kampanyayla hükümlü arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan topluma kazandırılabilmesi amaçlanmakta" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kurdele keserek, kampanyayı başlattı. Kampanyaya ilk olarak Vali Koç, Başsavıcı Karahan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kitap bağışlayarak destek oldu.

İHA

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