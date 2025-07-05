Cezası ertelenen şahıs kaza yapınca eski hüküm açıklandı

Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Cezası 5 yıl ertelenen S.A. yaptığı bir trafik kazası sonucu, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 15 bin TL ceza aldı.

Ertelemeyi ihlal sebebiyle tekrar yargılanan S.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) verdiği ifadesinde, “Alkollüydüm kaza yaptım. Benden başka zarar gören de olmadı. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ertelemeyi kaldırarak sanığın 1 yıl 8 ay hapis ve 400 TL adli para cezana hükmetti.