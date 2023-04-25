Chamada Prestige Hotel & Spa

Chamada Prestige Hotel & Spa, Kıbrıs'ın Girne şehrinde yer alan lüks bir tatil otelidir. Otel, Akdeniz'in muhteşem manzarasına sahip olup, modern ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken 146 adet oda ve süit sunmaktadır.

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  • 25.04.2023 11:33
  • Güncelleme: 25.04.2023 11:33
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Chamada Prestige Hotel & Spa

Chamada Prestige Hotel & Spa, Kıbrıs'ın Girne şehrinde yer alan lüks bir tatil otelidir. Otel, Akdeniz'in muhteşem manzarasına sahip olup, modern ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken 146 adet oda ve süit sunmaktadır.

Odalarda modern mobilyalar ve özel balkonlar veya teraslar bulunmaktadır. Bazı odalarda, deniz manzaralı jakuziler ve özel havuzlar da mevcuttur. Tüm odalarda uydu TV, ücretsiz Wi-Fi, minibar, klima ve özel banyo gibi konforlu donanımlar yer almaktadır.

Chamada Prestige Hotel & Spa, konuklarına birçok seçenek sunan SPA merkezi, kapalı yüzme havuzu, jakuzi, sauna ve buhar odası gibi rahatlatıcı olanaklar sunmaktadır. Ayrıca, otelde birçok spor aktivitesi mevcuttur, bunlar arasında fitness salonu, masa tenisi, dart ve plaj voleybolu bulunmaktadır.

Otelde ayrıca, zengin yemek seçenekleri sunan restoranlar ve barlar da bulunmaktadır. Ana restoran, Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ve uluslararası yemekler sunmaktadır. Ayrıca, otelin havuz başı barında ve lobi barında serinletici kokteyller, atıştırmalıklar ve hafif yemekler servis edilmektedir.

Chamada Prestige Hotel & Spa, iş toplantıları, düğünler ve diğer özel etkinlikler için de mükemmel bir mekandır. Otel, modern donanımlı toplantı salonları ve toplantı hizmetleri sunmaktadır.

Sonuç olarak, Chamada Prestige Hotel & Spa, lüks bir tatil deneyimi sunan, modern ve konforlu bir oteldir. Konuklar, mükemmel manzaralar, rahatlatıcı olanaklar ve yüksek kaliteli hizmetlerin yanı sıra, Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmek için de birçok fırsat bulabilirler.
 

Haber Merkezi

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