ChatGPT ile kazanılan Emsal dava: Moleküler ehliyet mücadelesi

Günümüzde her geçen gün artan yapay zeka kullanımı birçok alanda da kolaylık sağlamakta bu seferde vatandaşın emsal karar verilen davasını kazanmasında fayda sağladı. Tabii yapay zeka ne kadar verimli olsa da onun bir insan olmadığını ve hata yapabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Dava hakkında konuşan. Avukat Merve Aygün Çetin, “Dijitalleşen dünyamızda hukukun da dijitallikten nasibini alması zaten kaçınılmaz bir durumdu. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum ki hukuk dinamik bir sosyal alandır. Yani bu şu anlama geliyor: Derya deniz deriz biz vatandaş ağzıyla. Hukuki bilgilendirme elbette ki ChatGPT vasıtasıyla, dilekçe yazdırmak, akıl almak, danışmanlık yürütmek anlamında mümkün olabilecektir. Ancak hukukun dinamik bir alan olması bize şunu gösteriyor ki, vicdani kanaatiyle karar veren hakimlerin ChatGPT'nin robotik bir kodlamasıyla ya da kararıyla hareket etmeyeceği de muhakkaktır. Bu elimizdeki dosyada, davada da vatandaşımız kendi durumunu izah etmiş. Akabinde ChatGPT'den bir akıl talep etmiş ve bir dilekçe oluşturmuş. Elbette ki mümkün. Ancak şunu belirtmek isteriz ki ChatGPT'nin veri tabanı, elbette ki bizim gibi fani insanların sahip olduğu bilgi ve tecrübelerden daha derin olabileceği için dilekçelerinizde bir hata olmamasını gözeterek, inceleyerek, denetleyerek elbette davanızı ChatGPT'ye dayanarak açabilirsiniz. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum: Davalar yalnızca dilekçeden ibaret değildir. Bir davanın yürütümünde ve doğru adlandırılmasında da elbette geçmişe dayalı bir bilgi gerekmektedir. Açılan davada vatandaşımız, kendisinin rahatsızlığından kaynaklanan ve kanundaki açıklıktan istifade edilen durumda idari işlemin iptalini talep etmiş ve mahkeme tarafından talebi haklı bulunmak suretiyle kanun bilgisiyle yani kanun düzenlemesiyle, mevzuatla çatışan Sağlık Bakanlığı görüşü arasında bir tercih yapılmıştır ki her zaman için normlar hiyerarşisinde kanun bir idarenin, bir kurumun görüşünden elbette ki daha üstündür. Vatandaşımız da burada sosyal ve hukuki haklarını sağlamış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Davacı Mehmet Ali Karagöz,"İki yaşımdan itibaren yaşadığım bir sağlık sorunum var: Katarakt. Katarakttan dolayı ameliyat oldum, bu da sonradan görme engelliliğine yol açtı. Monoküler göz olarak geçiyor, yani monoküler birey olarak geçiyoruz biz. Normal şartlarda araba ehliyeti ve motor ehliyeti alabiliyoruz ancak ticari, büyük araç ya da resmî araç kullanamıyoruz. Buna istinaden Karayollarının mevzuatının verdiği yetkiye göre ehliyetimi almak istedim, motor ehliyetimi (A ehliyet). Kursa yazıldım, A ehliyet için sertifikamı kazandım. Ancak ehliyeti işletmeye gittiğimde alamayacağımı söylediler. Bu da Sağlık Bakanlığının bir görüşüne dayalıymış. Bundan dolayı idare mahkemesinde bir dava açtım ve bu davayı şu an kazandım. Ehliyetimi de aldım. Ancak mevzu şu ki, yasal haklarımızı bazı görüş yazılarından dolayı kullanamadık. Bunun neticesinde 6-7 aylık bir dava sürecim oldu. Davayı da kazandım. Davamı ChatGPT’ye danışarak yazdığım bir dilekçeyle kazanmış oldum. Mevzu şu ki, bu konudan muzdarip çok insan var. Aslında bunun duyulmasını istiyorum çünkü bu emsal karar niteliğinde bir olay. Böyle bir dava görülmedi diye biliyorum. Hâkimin de söylediği bu şekilde. Ben de biraz daha çevremde araştırdığımda şuna rastladım: Kimse dava açmamış bu konuda. Gerek forumlarda gerekse YouTube videolarında rastladığım yorumlarda gördüğümde kimse hiç üstüne düşmemiş. Ancak ben hakkımın üstüne düşmek istedim. Bunu da başardık. Yapay zekaya gelince: Normalde ben hiçbir şekilde dava açmayacaktım. Bir gün bilgisayar başında otururken bu konuyu yazdım: 'Var mı bir karar falan?' Bu konuda bana uzunca bir yazı, bir doküman sundu ve İdare Mahkemesi’ne sunulması gerektiğini söyledi. Bunun neticesinde yazıyı yazdım, dilekçemi İdare Mahkemesi’ne sundum ve süreci bekledim, süreci takip ettim. Ara kararlar çıktı. Birazcık uzadı, 6-7 ay sürdü çünkü. Hâkimin de dediği şuydu: 'İlk defa karşıma geldi' dedi bu şekilde bir dava. Yapılan yargılama neticesinde Karayolları Trafik Mevzuatı’nın benim durumumdakilere hak tanıması nedeniyle davamı kazandım" ifadelerini kullandı.