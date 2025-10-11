Chopper Motorsiklet kültürü: Deri yelek ve dostluk

Chopper tutkunları, motosikletlerinin II. Dünya Savaşı'nda askerlerce başlatılan modifikasyonla ortaya çıktığını belirterek, bu tarzın kendileri için kurallara riayet edilen sakin ve rahat bir sürüş stili sunduğunu ifade etti. Deri yelek ve güçlü kardeşlik bağlarına vurgu yapan sürücüler, trafikte yaşadıkları taciz ve zorbalıktan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Pars Choppers Üyesi Murat Ziya Öztürk, Chopper'ların pilotun kendine has özgünleştirdiği motorlar olduğunu söyleyerek, “Chopper veya Cruiser tarzı motorlar, pilotun kendine has bir şekilde özgünleştirdiği motosikletlerdir. Bu tarzda motorun bazı parçaları çıkartılır, bazıları ise eklenir; yani bir nevi modifiye edilir. ‘Chopper’ kelimesi İngilizce olup, ‘chop etmekten’ yani kesmekten gelir. Tarihine bakacak olursak, başlangıcı 2. Dünya Savaşı'na dayanır. Görevden sonra motosikletlerine bağlılık duyan askerler, hatıra olarak kalması için motorlarını yanlarına almak istemişler ve üslerine rica etmişler. Bunun üzerine evlerine daha rahat gidebilmek ve ağırlıklardan kurtulmak için de bazı parçaları keserek çıkartmışlar. Bu motosikletler o günden bugüne ‘Chopper’ olarak kalmıştır. Deri yelek, Chopper/Cruiser kullanan motosiklet kulüplerinin aidiyet hissini veren bir giyim tarzıdır. Deri yeleklerin tarzı biraz da kovboylardan geliyor, çünkü motosiklete binme dürtüsü ata binme dürtüsünden gelmektedir. Bu yüzden biz motorlarımıza ‘demir atlar’ diyoruz. Sokakta bazen güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. ‘Makinan güzelmiş’ gibi takdir aldığımız zaman mutlu oluyoruz, birbirimize iltifat ediyor, teşekkür ediyoruz. Ancak bazen bazı araç sürücüleri, diğer motosikletlere olduğu gibi, maalesef taciz ediyor, zorbalık yaptıkları durumlar da oluyor. Bunlar çok üzücü durumlar” diye konuştu.

'CHOPPER TRAFİKTE KURALLARA UYGUN SÜRÜŞ TARZIDIR’

Chopper kullanıcısı Öztürk, “Biz kulüp olarak yol yapıyoruz, aramızda arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendiriyoruz. Bir hastamız olduğu zaman tedavisiyle ilgili olarak veya baş sağlığıyla ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir mutluluğumuz olduğu zaman birlikte paylaşıyor ve o mutluluğu çoğaltmaya çalışıyoruz. Rutin toplantılarımızda da birbirimizin dertleriyle kederlenip, sevinçleriyle mutlu olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yol yaparak da keyif yapıyoruz. Racing motorlar (yarış motorları), bizim sürüş stilimize uygun olmadığı için uyum sağlayamıyor. Bu sebeple diğer bütün motosikletlerle beraber sürüş yapabiliyoruz. Chopper/Cruiser, sakin sürülen bir motosiklettir. Trafik şartlarına ve kurallarına riayet edilebilen sürüşlere uygun bir tarzdır. Ayrıca, oturuşu da rahat olduğu için bu tarzı tercih ediyoruz. Bir Chopper motosiklet kullanan başka birisini gördüğü zaman mutlaka selamlaşır. Bütün motosikletler birbirlerini gördüklerinde selamlaşırlar ama Chopper'larınki biraz daha yakın akrabalık gibi düşünülebilir; birbirlerini hep kardeş olarak görürler. Zaman zaman diğer kulüplerle, kendi kulüplerimizde olduğu gibi, birbirimizi ziyarete gideriz. Bu toplantılarda tanışmayanlar tanışır, sohbet eder, birbirlerinin makinalarıyla ilgili konuşurlar. Bizim konuştuğumuz konular genellikle motosiklet olduğu için hep detayları konuşuruz; onun tarihiyle, kronik sorunlarıyla, bakımlarıyla ilgili konuşuruz ve bu muhabbet hiçbir zaman bitmez” şeklinde konuştu.