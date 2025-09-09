CHP, 102'nci yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin(CHP) kuruluşunun 102’nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören CHP İl Yönetimi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Daha sonra burada düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, “Öncelikle, dün İzmir’de gerçekleştirilen menfur saldırıda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca partilimizle, kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partimizin 102. Kuruluş yıl dönümünü sevinç, gurur, biraz da buruk şekilde kutluyoruz. Temeli 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde atılan, 9 Eylül 1923 tarihinde “Halk Fırkası” adıyla savaş meydanlarında kurulan, Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden sonra ikinci büyük eseri olan, Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. Kuruluş yıl dönümünde, mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Bizler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, o günkü zorlu şartlar kadar olmasa da zor şartlar altında 102. kuruluş yıl dönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlanmanın savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, kimsesizlerin kimsesi, ezilenlerin umudu ve mağdur olan her yurttaşımızın güvencesidir” diye konuştu.

Ünalmış, CHP’nin Cumhuriyetin son kalesi olduğunu ifade ederek; “Cumhuriyet Halk Partisi, bazı binalarına zorla girilmiş olsa da zapt edilemeyen ve hiçbir zaman da zapt edilemeyecek, teslim alınamayacak, Cumhuriyetin son kalesidir. Siyasi ömrü bitmiş, milletin gözünden ve gönlünden düşmüş, yakın zamanda tarihin tozlu sayfalarında yer almaya mahkum, küçük bir çıkar grubu; 19 Mart darbesi ve sonrasındaki operasyonlarla, ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine engel olmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istemiştir. Milletimiz ise en zorlu şartlarında Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Kayyum ve saray operasyonlarına karşı en demokratik tepkilerini vermiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Türkiye’nin dört bir yanında yapılan mitinglerde yükselen milletin sesi, iktidara en güzel mesajları vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, ilk seçimde iktidara gelecektir. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar, milletin iradesi ve gücü karşısında çaresiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, belediye başkanlarımızı, il ve ilçe başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı zindanlara atmak, Cumhuriyet Halk Partili hiç kimsenin kararlılığını etkilemeyecektir. Aksine, Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gençliğe Hitabesi’nden aldığımız birincil görevle, Bursa Nutku’ndan aldığımız cesaret ve inançla; ülkeye “adalet ve demokrasi” getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, partimizi iktidar, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapana kadar, ülkemizde yaşayan hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet Halk Parti’mizin 102. yaşını kutluyor, Anadolu Devriminin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş, partimize emek veren ve bugünlere ulaştıran tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimiz ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.