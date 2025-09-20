CHP 22. Olağanüstü kurultayı yarın yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, yarın Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) için güven oylaması yapılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak.

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, yarın Ankara'da gerçekleşecek. Kurultayda genel başkan, MYK ve MDK için güven oylaması yapılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak. Kurultayda İstanbul İl Başkanlığı'nın delegeleri ise oy kullanmayacak.

