CHP 22. Olağanüstü kurultayı yarın yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, yarın Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) için güven oylaması yapılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak.
