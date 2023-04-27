CHP adayı Arıkan Saadet'li gençlerle gece gündüz çalışıyor

Saadet Partisi kontenjanından CHP Kayseri 2. sıra Milletvekili adayı Mahmut Arıkan Saadet Partili gençlerle toplantılar yaparak sabahlara kadar şehrin dört bir yanını pankartlarla donatmak üzere planlamalar yapıyorlar.

Saadet Partili gençlerle bir araya gelen Mahmut Arıkan, seçime çok az bir süre kala, özellikle tanıtım ve afişleme ile ilgili faaliyetlere gece zaman ayırarak pankartların asılmasını sağlıyorlar.