CHP adayı Arıkan Saadet'li gençlerle gece gündüz çalışıyor
Saadet Partisi kontenjanından CHP Kayseri 2. sıra Milletvekili adayı Mahmut Arıkan Saadet Partili gençlerle toplantılar yaparak sabahlara kadar şehrin dört bir yanını pankartlarla donatmak üzere planlamalar yapıyorlar.
- 27.04.2023 13:57
- Güncelleme: 27.04.2023 14:00
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Saadet Partisi kontenjanından CHP Kayseri 2. sıra Milletvekili adayı Mahmut Arıkan Saadet Partili gençlerle toplantılar yaparak sabahlara kadar şehrin dört bir yanını pankartlarla donatmak üzere planlamalar yapıyorlar.
Saadet Partili gençlerle bir araya gelen Mahmut Arıkan, seçime çok az bir süre kala, özellikle tanıtım ve afişleme ile ilgili faaliyetlere gece zaman ayırarak pankartların asılmasını sağlıyorlar.
Haber Merkezi
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