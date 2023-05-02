CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz
Seçim çalışmaları kapsamında Akkışla ilçesini ziyaret eden CHP Milletvekili adayı Aşkın Genç, 'Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz' dedi.
- 02.05.2023 15:39
- Güncelleme: 02.05.2023 15:39
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Baraberindeki CHP'li adaylarla beraber Kayseri'nin Akkışla İlçesini ziyaret eden Milletvekili Adayı Aşkın Genç, Kayseri'nin küçükbaş hayvancılık üretim alanı olan ilçedeki çiftçilerle görüşerek, hayvancılık konusunda Akkışlanızı eski günlerine döndereceğiz dedi.
Haber Merkezi
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