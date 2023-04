Chp Adayı Aşkın Genç: 'PKK ve HDP'le yanyana gelmemiz asla mümkün değildir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri 1’nci sıra Milletvekili Adayı Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Gazeteci Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını cevaplayan Genç, hizmet noktasında kendilerine çok güvendiklerini söyledi. Kayseri’nin sorunlarını çok iyi bildiklerini söyleyen Genç, “Sanayi, ekonomi alanında, ticari, kültürel anlamda ve sosyal yaşantıda sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Ben Kayserili hemşehrilerime çok güzel hizmet vereceğimi düşünüyorum. Parti teşkilatımız bizi çok seviyor, hemen hemen her kademesinde görev yaptık ama bunun haricinde Kayserili hemşehrilerimin beni çok sevdiğini biliyorum. Bizim kavgadan uzak bir dilimiz var, diyalogla, konuşarak birçok sorunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Kendi kişiliğimden de çok ödün vereceğimi düşünmüyorum. Bildiğimiz yoldan devam ederiz. Belki diğer arkadaşlarda bizden örnek alırlar, Kayseri’ye hizmet noktasında rakip arkadaşlarımızla ortak bir dil geliştiririz. Dünya görüşlerimiz farklıdır ama Meclis’te ortak paydamız Kayseri olacaktır. Hemşehrilerim Meclis’te daha önce tanıdıkları bir Aşkın Genç görecekler. Beni nasıl biliyorlarsa yolumuza öyle devam edeceğiz. Biz yeri geldiğinde masaya yumruğumuzu koymasını da biliriz. Gerekli açıklamaları yapar bunun için mücadelemizi de veririz. Yeri geldiğinde sertleşmesini biliriz ama sert olayım derken çok yakıp yıkmak, kırıp dökmek değil, onun ölçülerini de biliriz. Ama mutlaka muhalefet yapma konusunda gerekeni yaparız. Üslubumuz çok da yumuşak kalmaz. Halkımızın menfaatleri noktasında her zaman onların yanında oluruz, menfaatlere dokunan insanların her zaman karşısında olacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da çok yumuşak bir siyaset yürütüyordu ama o da son yıllarda gerektiği zaman masaya yumruğu vurmasını biliyor. Şartlar da sizi ona zorluyor. Ne yazık ki Türkiye siyasetinde, kutuplaşma ile siyaset yapılıyor, her taraf kendi ekibini, kendi taraflarını konsolide ederek siyaset yapıyorlar. Benim çok tasvip etmediğim bir şey. Biz hizmeti, yatırım siyaseti yapalım, kavga ile bir yere varılacağını çok düşünmüyorum ama yeri geldiğinde hakkımızı savunmasını biliriz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ, KONYA ANTEP, ERZURUM AK PARTİ’NİN OY DEPOSU OLDU’

1994 yılından itibaren siyasal İslamcı görüşlerin belediyelerde etkin olduğunu, dini her şeyde kullanarak insanları domine edildiğini dile getiren Genç, “12 Eylül öncesinde bizim yaşadığımız bölgelerde sol çok güçlüydü. Hem genel seçimlerde hem belediyecilik anlamında çok daha güçlüydü. Ama ne yazık ki 1994 yılından itibaren siyasal İslamcı görüşler belediyelerde etkin oldu. Kayseri’de de bir Şükrü Karatepe dönemi oldu. Ondan sonra çok ciddi bir belediyecilik oluştu bu bölgelerde. Hizmet anlamında değil farklı bir belediyecilik yaptılar ve seçmeni çok ciddi bir şekilde domine ettiler. Ne yazık ki bu bölgelerde sol görüşlü partilerin gücü azaldı. Dini her şeyde kullanarak insanları domine ettiler. Biz ne yazık ki o kadar yapmaya tenezzül etmiyoruz, asla da etmeyiz. İnsanların dini, manevi duygularını kullanarak seçimlere endeksleyerek bir yerlere getirmeyi çok doğru görmüyoruz. Kayseri, Konya, Antep, Erzurum özellikle bu şehirler AK Partiye çok ciddi destek verdiler. 22 yıllık süreçte en büyük oyların alındığı iller buralar oldu. Buralar onların oy deposu oldu. Dolaysıyla bu bölgelerde sol, sosyal demokrat düşünceli görüşler biraz geride kaldılar. Ama ben artık bir çıkışa geçtiğini görüyorum. Özellikle gençlikte. Bu dönemde yaklaşık 6 milyon genç oy kullanacak, bu gençlerin genel tercihi de millet ittifakından yana. Ağırlıkla Cumhuriyet Halk Partisi tarafında oluyor. Onlar parayı pulu çok hesaplamıyorlar, özgürlükler, fikir, düşünce özgürlüğü, sosyal yaşamda rahatlık istiyorlar. Bu bölgelerde de ciddi erime olacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM PKK VE HDP İLE YANYANA GELMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL’

HDP ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan CHP Milletvekili Adayı Aşkın Genç, PKK ve HDP ile yanyana gelmelerinin asla mümkün olmayacağını ifade etti. Genç, “HDP farklı bir ittifakın içerisinde, bizler Millet İttifakı olarak 6 partiden oluşuyoruz. Bu ittifakın içerisinde HDP’yi göremezsiniz, Yeşil Sol Parti’yi göremezsiniz. Onlar Emek ve Özgürlükler ittifakı olarak başka bir ittifak yaptılar ve oradan mücadele veriyorlar. Türkiye’nin her yerinde aday çıkarıyorlar, burada da adayları var. Fakat bu Kürt kardeşlerimizin Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemesini gerektirecek bir şey değil. Neden bu Kürt kardeşlerimizi ötekileştirelim. Biz bu seçimi kazanmak istiyorsak onların da oyuna ihtiyacımız lazım. HDP’nin oyuna demiyorum, HDP’nin CHP’ye oy vermesi mümkün değil, bizim ittifakımıza oy vermesi mümkün değil, kendi ittifakında adayları ve kendi adayları için mücadele ediyorlar. Bizim hedefimiz Cumhurbaşkanlığını kazanmak ki kazanacağız. 13’üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, buna adım Aşkın Genç gibi eminim. Biz açık ara seçimi kazanacağız. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi’ni yan yana getirmek veya PKK ile yan yana getirmeyi ben abes işler olarak görüyorum. Devleti kuran, Cumhuriyeti kuran bir partiyiz bizim, asla PKK ile terörle ilişkimiz olamaz. Türkiye’de PKK’nın saldırdığı tek lider Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bizim olduğumuz yerde onların olması mümkün değil. Bizim seçimi kazanmak için Kürt kardeşlerimizin oyuna ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘KAYSERİ DAHA AĞIR BİR SAVUNMA SANAYİYE YÖNELEBİLİR’

Kayseri’de çözülmesi gereken problemler hakkında da konuşan Genç, “Kayseri sanayisinin ve ticaretinin iyi yönlendirilemediğini düşünüyorum. Biraz daha ihracat ağırlıklı biraz daha katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesi lazım ve Kayseri’nin bu konularda yönlendirilmesi, planlanması lazım. Bu şehir savunma sanayi konusunda yatırım yapması lazım. Bu şehrin altyapısı ona müsait. Kayseri uçak üretmiş bir şehir. Kayseri daha ağır bir savunma sanayiye yönelebilir. Kayseri’nin ihracatı yıllık 3,5 milyar dolar seviyelerinde ki bu şehrimiz için çok yetersiz. Kayseri’nin imarında da sorunlar var. Aşırı, çok katlı yapılaşma var. Kayseri’de çok ciddi tarım yapılacak alan vardı ama imar rantına kurban edildi. Kayseri’de trafikte de sorunların olduğunu görüyorum. Kayseri şehircilik anlamında büyüyor, göç alıyor, eski bir Kayseri değil artık 1 buçuk milyon nüfuslu Kayseri, Orta Anadolu’da birçok şehrin çekim merkezi. Dolaysıyla altyapının buna hazırlanması lazım. Ben üniversitelerimizi de çok yetersiz görüyorum. Yurt problemlerinin de olduğunu görüyorum. Sosyal hayat da çok az. Kayseri’nin kültürel anlamda da canlandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

‘ORTAK NOKTAMIZ KAYSERİ, MESELEMİZ KAYSERİ İSE GERİSİ TEFERRUAT’

Kayseri’den seçilecek olan 10 milletvekili ile omuz omuza hizmet vereceklerini de vurgulayan Genç şunları söyledi: “Ben herkesle diyalog kurabilen bir insanım. O nedenle de çok sevildiğimizi düşünüyoruz. He kesim işle diyalog kurmayı çok arzu ederim, elimi uzatırım. Benim kendim dışımda, kendi karakterim dışında bir yola girmem mümkün değil, bunu sağlayabileceğimi düşünüyorum. Onu sağladığımızda da beni ‘iktidarla muhalefet bir araya geldiler, ne konuştular’ diye eleştirmeyin. 10’umuz bir araya gelelim, gerekirse 10’umuz Ankara’dan Kayseri’ye aynı araçla gelelim. Gerektiği zaman Kayseri meselelerinde 10 milletvekili bir araca binelim, Kayseri’ye gelelim müdahale edelim. Kutuplaşmanın ne faydası var. Bu sözü gönül rahatlığı ile veriyorum, ‘ortak noktamız Kayseri, meselemiz Kayseri ise gerisi teferruat’ diyeceğiz. Omuz omuza hizmet vereceğiz.”