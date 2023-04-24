CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'la beraber bir grup CHP KAyseri Milletvekili adayları, deprem bölgesi koordinatör valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ettiler.

Bir süre sohbet eden CHP milletvekilleri, deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Kayser Valisi Çiçek'i tebrik ederek şükranlarını bildirdiler.