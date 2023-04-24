CHP adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti
Kayseri CHP Milletvekili adayları, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek, deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.
- 24.04.2023 17:10
- Güncelleme: 24.04.2023 17:10
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Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan'la beraber bir grup CHP KAyseri Milletvekili adayları, deprem bölgesi koordinatör valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ettiler.
Bir süre sohbet eden CHP milletvekilleri, deprem bölgesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Kayser Valisi Çiçek'i tebrik ederek şükranlarını bildirdiler.
Haber Merkezi
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