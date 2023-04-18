CHP Adaylarından Baroya Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, beraberindeki diğer adaylar ve Milletvekili Çetin Arık'la birlikte Kayseri Barosunu ziyaret ettiler.
- 18.04.2023 13:15
- Güncelleme: 18.04.2023 13:16
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, beraberindeki diğer adaylar ve Milletvekili Çetin Arık'la birlikte Kayseri Barosunu ziyaret ettiler.
CHP'li adaylar Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve Baro yönetimini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.
Haber Merkezi
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