CHP Adaylarından Baroya Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, beraberindeki diğer adaylar ve Milletvekili Çetin Arık'la birlikte Kayseri Barosunu ziyaret ettiler.

CHP'li adaylar Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve Baro yönetimini ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.