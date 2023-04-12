CHP Adaylarını Tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl teşkilatında düzenlenen törende CHP'nin 28. Dönem Kayseri adayları tanıtıldı. Saadet Partisi kontenjanından 2. sıra CHP Milletvekili adayı olan Mahmut Arıkan'la beraber açıklama yapan Aşkın Genç, çok sayıda tebrik ve destek telefonu aldığını belirterek, gözlemlediği coşku ve heyecanın güzel günlerin habercisi olduğunu ifade etti.

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  • 12.04.2023 12:34
  • Güncelleme: 12.04.2023 12:34
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CHP Adaylarını Tanıttı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, parti yöneticilerine, milletvekillerine, il örgütüne, yol arkadaşlarına teşekkür eden Aşkın Genç, “Kayseri kamuoyuna da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok güzel mesajlar aldım. Sosyal medyadan da güzel temenniler aldım. Sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Milletvekili adaylarımızla, yol arkadaşlarımla birlikte bu halk için dertleneceğiz. Bu halkın sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Milletimizin desteğiyle, oylarıyla hak, hukuk ve adalet mücadelemizi her alanda sonuna kadar sürdüreceğiz. Çok çalışarak, milletin desteği ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Ülkemize o özlenen huzuru, refahı, kardeşliği, sevgiyi, hoşgörüyü getireceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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