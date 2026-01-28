CHP Bildiğiniz Gibi: Hizipler çatışması-Etnik çekişme

2024 Seçimlerinde Talas Belediye Başkan adayı olarak yarışan ve CHP'nin Talas'ta ve merkez ilçelerde hiçbir zaman görmediği bir oy oranını yakalayan ve parti içinde sevilen yenilikçi bir isim olan Avukat H. İbrahim Yıldırım da CHP'nin en son bölgeci, etnik ve hizipçi mücadelesinin dışladığı isimlerden birisi oldu.

CHP'nin yeni İl teşkilat binasıyla ilgili sorunlar henüz tam olarak çözümlenmemişken, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in Alevi yorumuyla ilgili gelen tepkilerle beraber ve belki ilk defa bir Alevi Derneği olan Hacı Bektaşı Veli Derneği tarafından CHP İl Örgütünün kapısına siyah çelenk bırakılma olayı sonrası ülke genelinde Ümit Özer Alevi Dernekleri tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu.

CHP İl Yönetiminde yer alan ve Başkan yardımcısı olarak yeni yönetimde Yerel Yönetimlerden sorumlu olan H. İbrahim Yıldırım, bir kısım sosyal medya ve basın mecralarında yaptığı yorumlar ve eleştiriler nedeniyle parti içinde bir kısım grupların hedefindeydi.

Bu olayın harareti devam ederken Başkan Yardımcısı H. İbrahim Yıldırım'ın kendi adına yaptığı bir kısım yorumlardan kendine pay çıkarak bazı CHP'li çevreler, kendisini Genel Merkez ve İl Yönetimi nezdinde, bertaraf etmek için teşebbüse geçerek genel Merkezden müfettiş ve gözlemci talep ettiler.

CHP Genel Merkezi adına Kayseri'deki durumu izlemek ve durumu yatıştırmak üzere Kayseri'ye gelen Milletvekili ve parti yöneticileri ilk önce Kayseri Cem Evini ziyaret edip değerlendirdikten sonra İl Teşkilatına gelerek durum değerlendirmesi yaptılar.

Avukat H. İbrahim Yıldırım konusunda da yaptıkları değerlendirmelerle karşılıklı taraflarla görüşerek, parti yönetiminde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım için bir görev değişikliğini önerdiler. Yıldırım'la da Başkan Yardımcısı olarak başka bir alanda görev yapması konusunda mutabakata vardılar.

Ne yazık ki bu mutabakattan sonra İl Başkanı Özer'e bir kısım parti içi gruplar tarafından dikte ettirilen Yıldırım'ın görev değişikliği yerine ‘Yıldırım’ın Görevden Alındığı' şeklindeki bir metni yayınladılar.

Görüşme ve mutabakat sonrası kararlaştırılan ‘görev değişikliği’nin ‘görevden alındığı' şeklinde yayınlanmasından sonra Avukat Yıldırım da istifa dilekçesini yönetime sunarak istifa etti.

Yıldırım istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: ‘Özellikle bana tebliğ edilen yazıda "görevden alındığıma" dair ibare yer almamasına rağmen, partinin resmi sosyal medya hesabında bu ibareye ısrarla yer verilmesi siyasi ve mesleki kişiliğime karşı onur kırıcı bir durum yaratmıştır. Partimizin ve kişisel onurumun daha fazla zarar görmemesi için Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyeliğimden istifa ediyorum. ’

Genel Merkezi'nden taşrasına neredeyse, tüm CHP parti örgütlerinde yaşanan benzeri hizipçilik, tahammülsüzlük ve çekişme sonrası ayak kaydırma operasyonlarının böylece bir örneği daha Kayseri'de yaşanmış oldu.

Yani CHP bildiğiniz gibi…