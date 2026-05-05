CHP Bünyan İlçe Başkanı Yusuf Akşar oldu

Kayseri'nin Bünyan ilçe Başkanı Okan Marzıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından ilçe Başkanlığına Yusuf Akşar seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bünyan İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu’nun görevinden ayrılmasının ardından, parti tüzüğü gereği yönetim kurulu üyeleri arasında seçim gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Yusuf Akşar, oy birliğiyle CHP Bünyan İlçe Başkanı seçildi. Göreve seçilmesinin ardından açıklamada bulunan Akşar, kendisine duyulan güven dolayısıyla yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “CHP’nin Bünyan’daki çalışmalarını birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.
Akşar ayrıca, görev süresi boyunca partiye katkı sunan önceki İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu’na da teşekkür ederek, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı minnet duyduklarını ifade etti.
CHP Bünyan İlçe Başkanlığı’nda yaşanan görev değişiminin ardından, partinin yerel çalışmalarına yeni dönemde de hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.
