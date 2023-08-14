CHP, Büyükşehir Meclisinde 2 konuya itiraz etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 111 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, mecliste 2 konuya itiraz ettiklerini dile getirdi.

İtiraz ettikleri birinci konunun belediyeye ait arsa ve taşınmazların satışının yapılması olduğunu dile getiren Özer, “Birinci konu Belediyeye ait bazı arsaların, taşınmazların ve arsaların satışı konusuydu. Özellikle ekonominin iyi olmadığı, ticaretinde daraldığı ve bunaldığı bir dönemde, ticaret arsalarının, benzinlik arsaların satışının uygun olmadığını, bunların daha sonra daha iyi bir zamanda iyi bir ekonomide satılması gerektiğini vurgulayarak bu talebi reddettik. Bir de şu an zaten 6 ayı kaldı belediye yönetiminin ve bizlerin o yüzden bu 6 ay içerisinde bu malları satmak değil de yeni yönetimin tasarrufuna bırakılması rica ettik. Bu talebi bu yüzden reddettik” şeklinde konuştu.

Diğer bir itiraz ettikleri konunun ise belediyeye ait bazı arsaların 25 yıllığına yap, işlet, devret usulü kiraya verilme konusu olduğunu belirten Özer, “Diğer bir konu ise belediyeye ait bazı arsaların 25 yıllığına yap, işlet, devret usulü kiraya verilip buraların şehre kazandırılması. Buradaki itirazımız şu 25 yıl sonra kiranın ne olacağını bırakın şu anda bir eviniz ya da işyeriniz varsa 6 ay sonra verdiğiniz kiranın ucuz olduğunu görüyorsunuz veya daha farklı şeyler oluşuyor. Yüksek enflasyon ortamında 25 yıllığına kiralama mantıksızdır en fazla 10 yıl olursa kabul edeceğimiz beyan ettik. Başkan bey 25 yılın altına düşememem dedi, biz 10 yıla aslında daha uygun bakıyorduk. Çünkü yatırımcıda yatırım yapacak bu talebi de ondan dolayı reddettik” ifadelerini kullandı.