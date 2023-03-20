CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

 Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı. 

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  • 20.03.2023 17:39
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:39
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CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylı başvuru süreci başladı. Her parti, başvuru tarihlerini kendisi belirledi. Kayseri’de de siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları devam ediyor. CHP, daha önce 13-20 Mart 2023 tarihlerinde alınmasını açıkladığı aday adaylığı başvuru süresini uzattı. Alınan karar sonrası CHP’den milletvekili aday adayı olacaklar başvurularını 22 Mart 2023 tarihine kadar yapmaya devam edecek. 

Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla Parti teşkilatına gönderilen yazıda, yoğun talep dolayısıyla milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 22 Mart saat 17.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

1ha

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